A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ORTE
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ORTE
Roma, 13 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure dell’uscita della stazione di Orte, previste nelle due notti di martedì 14 e mercoledì 15 luglio.
La stazione di Orte sarà chiusa questa notte, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, con le seguenti modalità ed orari:
-dalle 22:00 di questa sera, lunedì 13, alle 2:00 di martedì 14 luglio, in entrata verso Roma.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Magliano Sabina;
-dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 14 luglio, in entrata verso Firenze.
In alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore alle 10 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Attigliano, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, dovranno entrare ad Orvieto, in considerazione del divieto di circolazione, per tale categoria di veicoli, sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.