A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI LODI
Roma, 7 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le seguenti chiusure della stazione di Lodi:
-è stata annullata la chiusura che era prevista dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 gennaio, in uscita per chi proviene da Milano;
-è stata annullata la chiusura che era prevista dalle 21:00 di venerdì 9 alle 5:00 di sabato 10 gennaio, in entrata per entrambe le direzioni.
La suddetta stazione sarà chiusa, per attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, secondo il seguente programma:
-dalle 21:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 gennaio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Melegnano;
-dalle 21:00 di venerdì 16 alle 5:00 di sabato 17 gennaio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: Melegnano;
verso Bologna: Casalpusterlengo.