A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FROSINONE

Roma, 23 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Frosinone.

La suddetta stazione sarà chiusa dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 giugno, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Napoli: Ceprano;

in uscita per chi proviene da Roma: Ferentino.