A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ANAGNI
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ANAGNI
Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Anagni.
La suddetta stazione sarà chiusa per consentire lavori di pavimentazione, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di martedì 20 alle 2:00 di mercoledì 21 ottobre: in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Ferentino;
-dalle 1:00 alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre: in entrata verso Napoli.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Ferentino;
-nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, con orario 22:00-6:00: in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Roma: Colleferro;
in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Napoli: Ferentino.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.