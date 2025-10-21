A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE MODENA SUD-VALSAMOGGIA VERSO BOLOGNA. CONFERMATA LA CHIUSURA VERSO MILANO

Roma, 21 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto Modena sud-Valsamoggia, verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 21, alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre; di conseguente, sarà regolarmente accessibile l’area di parcheggio “Castelfranco ovest”.

Rimangono confermate, come da programma, le seguenti chiusura notturne, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia:

-dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto Valsamoggia-Modena sud, verso Milano.

Si precisa che l’area di parcheggio “Castelfranco est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 19:00 di lunedì 20 e di mercoledì 22, fino alla riapertura del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, percorrere la viabilità ordinaria: SP569 Nuova Bazzanese, SP Nuova Pedemontana, SP623 via Vignolese, SP 623 via Modenese e rientrare in A1 a Modena sud;

-dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiuso il tratto Modena sud-Valsamoggia, verso Bologna.

Si precisa che l’area di parcheggio “Castelfranco ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 19:00 di martedì 21 e di giovedì 23 ottobre, fino alla riapertura del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 via Modenese, SP623 via Vignolese, SP Nuova Pedemontana, SP569 Nuova Bazzanese e rientrare in A1 a Valsamoggia.