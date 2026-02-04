A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 4 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli è stato aggiornato il programma delle chiusure previste dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 4, alle 5:00 di giovedì 5 febbraio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, come di seguito indicato:

-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna. Si precisa che sarà contestualmente chiuso il ramo di allacciamento che dalla A1, con provenienza Bologna, immette sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola, in direzione della A21/Brescia.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura di Fiorenzuola, utilizzare la stazione di Piacenza sud o di Fidenza;

per la chiusura del ramo di allacciamento A1/D21, chi è diretto verso D21/Brescia, potrà proseguire sulla A1 verso Milano e seguire le indicazioni per A21/Brescia, mentre chi è diretto verso Fiorenzuola, potrà uscire a Fidenza e proseguire sulla viabilità ordinaria verso Milano;

-sarà chiusa la stazione di Fidenza, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Parma o di Fiorenzuola.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.