A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A15 PARMA-LA SPEZIA E IMMISSIONE COMPLANARE DI PIACENZA SUD

Roma, 15 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma delle chiusure, per consentire lavori di pavimentazione, come di seguito indicato:

-nelle due notti di mercoledì 16 e di giovedì 17 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A15 Parma-La Spezia, verso La Spezia e il Ramo di immissione sulla D16 (Raccordo A1-Sissa Trecasali), in direzione Sissa Trecasali.

In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Fidenza, percorrere la SP12 verso Fidenza, la SS9 via Emilia verso Ponte Taro ed entrare in A15 alla stazione di Parma ovest.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire alla stazione di Parma, percorrere la SS9 via Emilia verso Ponte Taro ed entrare in A15 alla stazione di Parma ovest;

-dalle 21:00 di venerdì 18 alle 5:00 di sabato 19 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso la stazione di Piacenza sud e A21 Torino-Piacenza-Brescia.

In alternativa, si consiglia:

da Bologna verso Piacenza: anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la viabilità ordinaria: SP462R verso Fiorenzuola e la SS9 via Emilia in direzione Piacenza.

In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, rientrare dalla stessa stazione verso Bologna e uscire a Piacenza sud;

da Bologna verso A21 Torino e Brescia: anticipare l’uscita alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la SP462 R in direzione Fiorenzuola, la SS9 via Emilia verso Piacenza, l’intero tracciato della Tangenziale sud di Piacenza ed entrare in A21 alla stazione di Piacenza ovest, verso Torino o Brescia.

In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi in A21, verso Torino o Brescia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.