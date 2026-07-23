A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SUL RACCORDO DI CASALECCHIO
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SUL RACCORDO DI CASALECCHIO
Roma, 23 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del Ramo di immissione sul Raccordo Casalecchio, da Firenze verso Ancona/A13 Bologna-Padova, che era prevista dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 24 luglio.
Rimane confermata, come da programma, sulla stessa A1, la chiusura del Ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio (R14), per chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona/A13 Bologna-Padova, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 25 luglio, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, immettersi sulla A14 Bologna Taranto e uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale.