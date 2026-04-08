A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI VALMONTONE
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI VALMONTONE
Roma, 8 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma delle chiusure della stazione di Valmontone, come di seguito indicato:
-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 aprile, sarà chiusa in entrata verso Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Colleferro;
-dalle 22:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 aprile, sarà chiusa in entrata verso Roma/Firenze.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Colleferro.