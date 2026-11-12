A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ORVIETO-ORTE VERSO ROMA

Roma, 12 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Orvieto e Orte, verso Roma, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 12, alle 6:00 di venerdì 13 novembre; di conseguenza, saranno regolarmente accessibili le aree di servizio “Tevere ovest” e “Giove ovest”, situate nel suddetto tratto.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del suddetto tratto Orvieto-Orte, verso Roma, per lavori di riqualifica della barriere spartitraffico sul ponte “su fiume Tevere Località Santa Maria”, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 novembre;

-dalle 22:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 novembre.

Di conseguenza, le stazioni di Orvieto e di Attigliano saranno contestualmente chiuse in entrata, verso Roma; inoltre, l’uscita di Attigliano non sarà raggiungibile per chi proviene da Firenze, mentre le aree di servizio “Tevere ovest” e “Giove ovest”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

Si ricorda che il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti sarà chiuso dalle 18:00 di giovedì 19 e di giovedì 26 novembre, fino alla riapertura delle aree di servizio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria a Orvieto, percorrere la SP71 verso Montefiascone, la SS2 Cassia in direzione Viterbo, la SS675 e rientrare in A1 alla stazione di Orte.

Si precisa che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla viabilità ordinaria SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo; per le lunghe percorrenze, uscire anticipatamente alla stazione di Valdichiana, al km 385+400 della A1, seguire le indicazioni per Perugia, sul Raccordo Bettolle-Siena, raggiungere la Superstrada E45 direzione Roma e rientrare in A1 alla stazione di Orte.

Si ricorda che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla viabilità ordinaria SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.