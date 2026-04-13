A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A14-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO VERSO FIRENZE

Roma, 13 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 13, alle 5:00 di martedì 14 aprile.

La chiusura del suddetto tratto rimane confermata, come da programma, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 aprile, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Firenze, percorrere la A14, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, immettersi sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), e poi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, in direzione Firenze;

verso Casalecchio di Reno, percorrere la A14, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, immettersi sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), e poi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 e uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.