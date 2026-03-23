A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA STAZIONE DI TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE
Roma, 23 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Terre di Canossa Campegine, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 23, alle 5:00 di martedì 24 marzo.
Nello stesso orario, rimane confermata la chiusura dell’entrata, in entrambe le direzioni, della suddetta stazione di Terre di Canossa Campegine, per lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Reggio Emilia;
verso Milano: Parma.