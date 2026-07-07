A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA STAZIONE DI ORTE

Roma, 7 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Orte.

La suddetta stazione sarà chiusa, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 luglio, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia:

per la chiusura dell’entrata verso Roma: Magliano Sabina;

per la chiusura dell’uscita, per chi proviene da Firenze:

ai veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 tonnellate: Attigliano;

ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate: l’uscita di Orvieto, in considerazione del divieto di transito, per tale categoria di veicoli, sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.