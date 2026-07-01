A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
Roma, 1 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’entrata verso Bologna della stazione di Firenze Impruneta, prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 1, alle 6:00 di giovedì 2 luglio.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura della suddetta stazione, in uscita per chi proviene da Roma, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 1, alle 6:00 di giovedì 2 luglio, per consentire lavori di pavimentazione e di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze sud.