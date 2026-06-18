A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA SVINCOLO DI SAN GIULIANO

Roma, 18 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annulla la chiusura dello svincolo di San Giuliano, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna, che era prevista dalle 21:00 di venerdì 19 alle 5:00 di sabato 20 giugno.

In tale orario, lo svincolo di San Giuliano sarà chiuso in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Milano, per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Bologna: Melegnano;

in uscita per chi proviene da Milano: San Donato.