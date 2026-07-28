A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI ANAGNI
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI ANAGNI
Roma, 28 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Anagni, per chi proviene da Napoli, prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 28, alle 5:00 di mercoledì 29 luglio.
Nello stesso orario, la stazione di Anagni resterà chiusa in entrata verso Roma, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Colleferro.