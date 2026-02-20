A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO PERCORSI ALTERNATIVI PER CHIUSURA DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A24-GUIDONIA MONTECELIO VERSO FIRENZE

Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A24 Roma-Teramo e Guidonia Montecelio, verso Firenze.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

chi è in transito sulla A1 da Napoli verso Firenze, verrà obbligatoriamente deviato sulla A24 Roma-Teramo, dove dovrà proseguire verso Roma est, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) seguendo le indicazioni per Firenze ed entrare sulla D18 Diramazione Roma nord, per raggiungere poi la A1 Milano-Napoli, direzione Firenze; chi è in transito sulla A24 Roma-Teramo, da Teramo verso la A1/Firenze, dovrà proseguire sulla A24 verso Roma est, immettersi sul G.R.A. seguendo le indicazioni per Firenze ed entrare sulla D18 Diramazione Roma nord, per raggiungere poi la A1 Milano-Napoli, direzione Firenze;

chi è in transito sulla A24 Roma-Teramo, da Roma verso la A1/Firenze, dovrà percorrere il G.R.A. seguendo le indicazioni per Firenze ed entrare sulla D18 Diramazione Roma nord, per raggiungere poi la A1 verso Firenze. Infine, chi dalla A1, con provenienza Napoli, è diretto verso Guidonia, dopo la deviazione sulla A24, dovrà proseguire verso Teramo, uscire a Tivoli e percorrere via Tiburtina, fino a raggiungere Guidonia.

Chi è in viaggio sulla A24 e deve raggiungere Guidonia, dovrà uscire a Tivoli e percorrere via Tiburtina.