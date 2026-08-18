A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURE TRATTO ORTE-ORVIETO VERSO FIRENZE

Roma, 18 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato modificato l’orario delle chiusure del tratto Orte-Orvieto, verso Firenze.

Il suddetto tratto sarà chiuso dalle 00:00 alle 6:00 di mercoledì 19 e di giovedì 20 agosto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere spartitraffico del ponte “su fiume Tevere località Santa Maria”.

Di conseguenza, le stazioni di Orte e di Attigliano saranno chiuse in entrata, verso Firenze.

Le aree di servizio “Giove est” e “Tevere est”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con un’ora di anticipo, mentre le aree di parcheggio dedicate ai veicoli pesanti saranno chiuse dalle 18:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 e dalle 18:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 agosto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria a Orte, percorrere la SS675 in direzione Viterbo, la SS2 Cassia in direzione Montefiascone e la SS71, per rientrare in A1 alla stazione di Orvieto;

per le lunghe percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Orte, percorrere la SS675 in direzione Terni, la Superstrada E45 in direzione Perugia, immettersi sul Raccordo Bettolle-Siena, in direzione Firenze e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.

Si specifica che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla viabilità ordinaria SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.