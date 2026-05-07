A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURE STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURE STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
Roma, 7 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato modificato l’orario di chiusura della stazione di Basso Lodigiano.
Di seguito, il programma aggiornato:
-dalle 21:00 di giovedì 7 alle 5:00 di venerdì 8 maggio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Guardamiglio”.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Casalpusterlengo;
in entrata verso Bologna, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate potranno entrare a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte sul fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza;
in uscita per chi proviene da Milano, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate potranno anticipare l’uscita alla stazione di Casalpusterlengo oppure potranno proseguire sulla A1 verso Bologna e uscire a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno uscire a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte sul fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza;
-dalle 11:00 alle 13:00 di venerdì 8 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree.
In alternativa si consiglia:
in uscita da Milano: Casalpusterlengo, sulla stessa A1;
in uscita da Bologna, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate potranno uscire a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte sul fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza;
-dalle 12:00 alle 14:00 di venerdì 8 maggio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Casalpusterlengo;
in entrata verso Bologna, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate potranno entrare a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte sul fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza;
-dalle 21:00 di venerdì 8 alle 5:00 di sabato 9 maggio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Guardamiglio”.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Casalpusterlengo;
in entrata verso Bologna, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate potranno entrare a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte sul fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza;
in uscita per chi proviene da Milano, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate potranno anticipare l’uscita alla stazione di Casalpusterlengo oppure potranno proseguire sulla A1 verso Bologna e uscire a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno uscire a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte sul fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza;
-dalle 11:00 alle 13:00 di sabato 9 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree.
In alternativa si consiglia:
in uscita da Milano: Casalpusterlengo, sulla stessa A1;
in uscita da Bologna, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate potranno uscire a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte sul fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza;
-dalle 12:00 alle 14:00 di sabato 9 maggio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Milano: Casalpusterlengo;
in entrata verso Bologna, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate potranno entrare a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto in peso sul ponte sul fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza.