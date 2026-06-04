A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI FROSINONE
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI FROSINONE
Roma, 4 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato l’orario di chiusura della stazione di Frosinone.
La suddetta stazione sarà chiusa, in entrata verso Roma, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del ponte “su Fosso Cenica”, nei seguenti giorni e orari:
-nelle due notti di giovedì 4 e venerdì 5 giugno, con orario 22:00-6:00;
-dalle 22:00 di sabato 6 alle 7:00 di domenica 7 giugno.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ferentino.