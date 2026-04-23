A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURA NOTTURNA USCITA STAZIONE DI SASSO MARCONI NORD
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURA NOTTURNA USCITA STAZIONE DI SASSO MARCONI NORD
Roma, 23 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, la chiusura della stazione di Sasso Marconi nord, in uscita per chi proviene da Bologna, inizialmente prevista dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 aprile, sarà invece effettuata dalle 22:00 alle 24:00 di venerdì 24 aprile, per lavori di manutenzione degli impianti elettrici del piazzale di stazione.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.