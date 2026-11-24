A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURA AREA DI SERVIZIO SOMAGLIA OVEST. CONFERMATI I PROVVEDIMENTI DI DEVIAZIONE OBBLIGATORIA SULLA COMPLANARE DI PIACENZA E LA CHIUSURA NOTTURNA USCITA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURA AREA DI SERVIZIO SOMAGLIA OVEST. CONFERMATI I PROVVEDIMENTI DI DEVIAZIONE OBBLIGATORIA SULLA COMPLANARE DI PIACENZA E LA CHIUSURA NOTTURNA USCITA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, la chiusura dell’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna, inizialmente prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 24, alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, verrà effettuata con un’ora di anticipo, dalle 20:00 di questa sera, martedì 24, alle 5:00 di mercoledì 25 novembre.
Rimangono confermati, come da programma, i provvedimenti sulla A1, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, lavori di pavimentazione e di riqualifica delle barriere antirumore, di seguito indicati:
NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 25 E GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00
-chi percorre la A1 Milano-Napoli da Bologna verso Milano, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Piacenza (R49). Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza, seguire le indicazioni per A21 Torino-Piacenza-Brescia, oppure percorrere interamente la Complanare e immettersi poi in A1 verso Milano.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 6:00 DI SABATO 28 NOVEMBRE
-chi percorre la A1 Milano-Napoli da Bologna verso Milano, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Piacenza (R49).
Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza, seguire le indicazioni per A21 Torino-Piacenza-Brescia, oppure percorrere interamente la Complanare e immettersi poi in A1 verso Milano;
-sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa, uscire a Casalpusterlengo, sulla stessa A1, o a Piacenza, sulla Complanare di Piacenza (R49), o ancora alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.