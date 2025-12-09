A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO DELLA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI MODENA SUD
Roma, 9 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Modena sud, previsto dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre.
Per consentire attività di ispezione e manutenzione di cavalcavia, la stazione rimarrà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e in uscita da entrambe le provenienze.
In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Valsamoggia o Modena nord.