A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO CODA PER INCIDENTE TRA SASSO MARCONI E IL BIVIO CON IL RACCORDO DI CASALECCHIO VERSO MILANO

A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO CODA PER INCIDENTE TRA SASSO MARCONI E IL BIVIO CON IL RACCORDO DI CASALECCHIO VERSO MILANO

SQUADRE ASPI A LAVORO PER PULIZIA DELLA CARREGGIATA E DISTRIBUZIONE ACQUA

Roma, 27 giugno 2025 – Poco prima delle ore 12:30, sulla A1 Milano-Napoli, si registrano 14 km di coda nel tratto compreso tra Sasso Marconi e il bivio con il Raccordo di Casalecchio in direzione Milano, per un incidente al km 209 che ha visto coinvolto un mezzo pesante che trasportava carta.

Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco e il personale della Direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, che è impegnato nel supportare le operazioni di rimozione del mezzo pesante e nello sgombero della carreggiata dal carico disperso. Contestualmente è in corso anche la distribuzione di acqua a cura delle squadre di Aspi.

Attualmente il traffico in direzione Milano circola su una corsia.

A chi proviene da Firenze ed è diretto verso Milano si consiglia di immettersi sulla A11 verso Pisa, quindi in A12 verso La Spezia e infine sulla A15 verso Parma dove rientrare in A1 verso Milano.

A chi ha già superato Firenze e si trova in Panoramica si consiglia di uscire a Rioveggio e seguire le indicazioni per Bologna percorrendo la SP 325, quindi la SP 37 e infine la SP 38 per raggiungere Casalecchio dove rientrare in autostrada.

A chi si trova in Direttissima si consiglia di uscire a Firenzuola e seguire per Sasso Marconi percorrendo la SS 65 Futa e successivamente di immettersi sulla SS 64 VAR Porrettana verso Bologna per raggiungere Casalecchio dove rientrare in autostrada.

A chi ha già superato Rioveggio o Firenzuola si consiglia di uscire a Sasso Marconi e di seguire per Bologna percorrendo la SS 64 VAR Porrettana per raggiungere Casalecchio dove rientrare in autostrada.