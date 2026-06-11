A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO CHIUSURE STAZIONE DI LODI
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO CHIUSURE STAZIONE DI LODI
Roma, 11 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è confermata la chiusura della stazione di Lodi, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 11, alle 5:00 di venerdì 12 giugno, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.
In alternativa si consiglia di uscire a Melegnano/Binasco o a Casalpusterlengo.
Sono state annullate le chiusure della suddetta stazione, di seguito indicate:
-annullata la chiusura in uscita da Milano, prevista dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 giugno;
-annullata la chiusura in entrata in entrambe le direzioni e in uscita da Bologna, prevista dalle 21:00 di venerdì 12 alle 5:00 di sabato 13 giugno.