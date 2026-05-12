A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SASSO MARCONI
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SASSO MARCONI
Roma, 12 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Sasso Marconi, per attività relative al potenziamento e ammodernamento della galleria “Monte Mario”, come di seguito indicato:
-dalle 21:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 maggio, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;
-dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 13 maggio, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;
-dalle 21:00 di mercoledì 13 alle 5:00 di giovedì 14 maggio, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.