A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ANAGNI
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ANAGNI
Roma, 16 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’entrata di Anagni, verso Napoli, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 settembre.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura della suddetta stazione, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma, dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 settembre, per lavori di pavimentazione e di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Ferentino;
in uscita per chi proviene da Roma: Colleferro.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.