A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI ORTE
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI ORTE
Roma, 5 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura della stazione di Orte, in entrata verso Firenze, prevista dalle 22:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 febbraio.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura della suddetta stazione, in entrata verso Firenze, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 5:00 di sabato 7 febbraio, per consentire lavori di installazione di sistemi di monitoraggio idraulico.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Attigliano.
Si ricorda che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla SP20, nel territorio di Bomarzo.