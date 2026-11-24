A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNE USCITA STAZIONE DI SAN VITTORE
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNE USCITA STAZIONE DI SAN VITTORE
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, la chiusura dell’uscita della stazione di San Vittore, per chi proviene da Roma, inizialmente prevista dalle 21:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 novembre, sarà effettuata dalle 21:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 novembre, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cassino.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.