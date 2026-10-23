A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SUL RACCORDO CASALECCHIO
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SUL RACCORDO CASALECCHIO
Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, la chiusura, per chi proviene da Milano, del Ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio, verso Ancona/Padova, inizialmente prevista dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 24 ottobre, sarà effettuata dalle 00:00 alle 6:00 di domenica 25 ottobre, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.