A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CASERTA SUD-NAPOLI NORD VERSO ROMA
Roma, 11 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, la chiusura del tratto compreso tra Caserta sud e Napoli nord, verso Roma, inizialmente prevista dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 marzo, sarà effettuata dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 marzo, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Caserta sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 Caserta Centro, in direzione Roma.