A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO CHIUSURA DEL TRATTO FABRO-CHIUSI CHIANCIANO TERME VERSO FIRENZE E DELLA CHIUSURA STAZIONE DI FABRO IN ENTRATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 29 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 29, alle 6:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme, verso Firenze. Si precisa che la stazione di Fabro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, anche per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Fabro est”; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle ore 18:00 di oggi, mercoledì 29 luglio, fino alla riapertura dell’area di servizio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fabro, seguire indicazioni per Ponticelli/Chiusi scalo/Chianciano e rientrare in A1 alla stazione di Chiusi Chianciano, verso Firenze;

per le lunghe percorrenze, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Orte, al km 491+300, percorrere la E45 verso Perugia, il Raccordo Bettolle-Siena e rientrare in A1 verso Firenze alla stazione di Valdichiana;

per la chiusura dell’entrata di Fabro, verso Firenze: Chiusi Chianciano Terme;

per la chiusura dell’entrata di Fabro verso Roma: Orvieto.