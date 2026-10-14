A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURE PER UNA NOTTE DELL’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA NORD
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURE PER UNA NOTTE DELL’USCITA DELLA STAZIONE DI CASERTA NORD
Roma, 14 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Caserta nord, in uscita per chi proviene da Napoli e da Salerno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, dalle 21:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre.
In alternativa, chi proviene da Napoli potrà uscire a Caserta sud, mentre chi proviene da Salerno potrà uscire a Caserta Centro e percorrere via Carlo III di Borbone, in direzione Caserta.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.