A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA
Roma, 5 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato modificato il tratto relativo alla chiusura prevista dalle 22:00 di questa sera mercoledì 5 alle 5:00 di giovedì 6 novembre, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In tale orario sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e l’allacciamento A15 Parma-La Spezia, verso Bologna.
Si precisa che la stazione di Fidenza sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.
L’area di parcheggio “Fontanellato ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 16:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di venerdì 6 novembre.
In alternativa, si consiglia:
per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fidenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP12, SS9bis, SS9 ed entrare in A15 alla stazione di Parma ovest;
per la chiusura dell’entrata di Fidenza verso Bologna: Parma;
per la chiusura dell’entrata di Fidenza verso Milano: Fiorenzuola.