A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA TRATTO CEPRANO-FROSINONE VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA TRATTO CEPRANO-FROSINONE VERSO ROMA
Roma, 7 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, la chiusura del tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, verso Roma, inizialmente prevista dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 aprile, sarà effettuata dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 aprile, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ceprano, percorrere la SS6 Casilina verso Frosinone/Roma e rientrare in A1 alla stazione di Frosinone.