A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Valsamoggia.
La suddetta stazione sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna, per lavori di manutenzione delle barriere antirumore, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 dicembre;
-dalle 22:00 di sabato 13 alle 6:00 di domenica 14 dicembre;
-nelle tre notti di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, con orario 21:00-5:00.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o di Modena sud, sulla stessa A1.