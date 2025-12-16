A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONE DI VALSAMOGGIA
Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Valsamoggia.
La suddetta stazione sarà chiusa, in uscita per chi proviene da Bologna, per lavori di manutenzione delle barriere antirumore, nei seguenti giorni e orari:
-nelle tre notti di martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre, con orario 21:00-5:00;
-dalle 22:00 di sabato 20 alle 6:00 di domenica 21 dicembre;
-dalle 22:00 di domenica 21 alle 5:00 di lunedì 22 dicembre.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o di Modena sud sulla stessa A1.