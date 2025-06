A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONE DI VALMONTONE

Roma, 25 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure della stazione di Valmontone, in uscita per chi proviene da Firenze, che erano previste nelle due notti di mercoledì 25 e giovedì 26 giugno.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura della suddetta stazione, in uscita per chi proviene da Napoli, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 5:00 di sabato 28 giugno, per consentire l’avanzamento dei lavori per l’installazione delle barriere antirumore, nell’ambito del risanamento acustico del Comune di Valmontone.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro, al km 592+900.