A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONE DI VALDICHIANA

Per lavori esterni alla rete Aspi

Roma, 9 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Valdichiana, verso Firenze, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 9, alle 6:00 di martedì 10 giugno. Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne della stessa stazione di Valdichiana, per consentire lavori esterni alla rete Aspi, di competenza Anas, di seguito indicate:

-dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 giugno, sarà chiusa in entrata verso Firenze.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monte San Savino;

-nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monte San Savino.