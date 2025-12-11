A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONE DI MAGLIANO SABINA
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Magliano Sabina, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 dicembre.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura della suddetta stazione, in entrata e in uscita, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 dicembre, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Orte.