A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO EST

Roma, 15 aprile 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure che erano previste dalle 22:00 di questa sera, martedì 15, alle 6:00 di mercoledì 16 aprile, della stazione di Fabro, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma e dell’area di servizio “Fabro est”, situata tra Orvieto e Fabro, verso Firenze.

Tali chiusure saranno effettuate dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 aprile, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa alla chiusura della stazione di Fabro, si consiglia:

in entrata verso Firenze: Chiusi Chianciano Terme;

in uscita per chi proviene da Roma: Orvieto.

Si precisa che, all’interno dell’area di servizio “Fabro est”, sarà chiuso il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, dalle ore 18:00 di mercoledì 16 e fino alla riapertura della stessa.