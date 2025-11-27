A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONE DI CAPUA
Roma, 27 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura della stazione di Capua, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 dicembre.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure della suddetta stazione, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli, nelle sette notti di venerdì 28, sabato 29, domenica 30 novembre, lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, con orario 22:00-6:00, per lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Caianello;
in uscita per chi proviene da Napoli: Santa Maria Capua Vetere.