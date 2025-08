A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONE DI CALENZANO

Roma, 5 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura della stazione di Calenzano, in uscita per chi proviene da Roma/Firenze e da Bologna, prevista dalle 22:00 di mercoledì 6 alle 6:00 di giovedì 7 agosto. Nello stesso orario, la stazione di Calenzano sarà chiusa in entrata verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Barberino di Mugello.