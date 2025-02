A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA MELEGNANO

Roma, 4 febbraio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura di Melegnano, in entrata verso Milano e in uscita da Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 4, alle 5:00 di mercoledì 5 febbraio. Rimane confermata la chiusura di Melegnano, in uscita per chi proviene da Milano, dalle 21:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di giovedì 6 febbraio, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Binasco o di San Giuliano o alla stazione di Lodi.