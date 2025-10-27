A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA DEL TRATTO REGGIO EMILIA-ALLACCIAMENTO A22 VERSO BOLOGNA

Roma, 27 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, la chiusura del tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento A22 Brennero-Modena, verso Bologna, inizialmente prevista dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 ottobre, verrà effettuata DALLE 22:00 DI VENERDI’ 31 OTTOBRE ALLE 6:00 DI SABATO 1 NOVEMBRE, per consentire lavori di pavimentazione. L’aggiornamento delle lavorazioni è stato condiviso con la Questura di Reggio Emilia nella giornata di venerdì scorso e formalizzato in data odierna dopo aver identificato la nuova data in accordo con le strutture tecniche.

Di conseguenza, l’area di parcheggio Calvetro ovest, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-verso Bologna: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord;

-verso la A22: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A22 a Campogalliano.