A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE USCITA SVINCOLO DI MELEGNANO

Roma, 3 giugno 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’uscita di Melegnano, che era prevista dalle 11:00 alle 13:00 di giovedì 4 luglio.

Rimangono confermate le chiusure del suddetto svincolo, sempre in uscita per chi proviene da Milano, nelle tre notti di mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 luglio, con orario 21:00-5:00, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di San Giuliano.