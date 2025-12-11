A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 11 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma delle chiusure, come di seguito indicato:
-dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 dicembre, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Reggio Emilia o di Parma;
-dalle 23:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 dicembre, per consentire attività di ispezione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Reggio Emilia;
verso Milano: Parma;
-dalle 22:00 di sabato 13 alle 6:00 di domenica 14 dicembre, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia verso Bologna.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, via Bertona, SS9 via Emilia, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS722, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia;
-contestualmente, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Reggio Emilia o di Parma.