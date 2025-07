A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 16 luglio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma delle chiusure previsto dalle 21:00 di giovedì 17 alle 5:00 di venerdì 18 luglio.

In tale orario, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza:

-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consigliano le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano: Piacenza sud;

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bologna: Fidenza;

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla Complanare di Fiorenzuola (D21), verso Brescia.

In alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, immettersi sulla Complanare di Piacenza e seguire le indicazioni per Brescia.