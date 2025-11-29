A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI SAN GIULIANO MILANESE
Roma, 28 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma delle chiusure dello svincolo di San Giuliano Milanese.
Il suddetto svincolo sarà chiuso, in uscita per chi proviene da Bologna, per lavori di manutenzione cavalcavia, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di martedì 2 alle 5:00 di mercoledì 3 dicembre;
-dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre.
In alternativa si consiglia di uscire a Melegnano Binasco o a San Donato.