A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FIORENZUOLA-FIDENZA VERSO BOLOGNA

Roma, 22 luglio 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, prevista nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 luglio.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata di Fiorenzuola in entrambe le direzioni e l’area di servizio Arda ovest; aperto anche il ramo di allacciamento D21 Diramazione Fiorenzuola/A1, verso Bologna.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 luglio, per consentire lavori di pavimentazione.

Si precisa che la stazione di Fiorenzuola sarà contestualmente chiusa in entrambe le direzioni – Bologna e Milano. Sarà contestualmente chiuso il ramo di allacciamento che dalla D21 Diramazione Fiorenzuola immette sulla A1, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste ed è diretto verso Bologna.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio Arda ovest, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Fidenza, per proseguire in direzione di Bologna;

-per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola verso Bologna: Fidenza;

-per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola verso Milano: Piacenza sud.